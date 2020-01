Comme on le sait, la nécessité d’entretenir les réseaux d’assainissement des agglomérations, notamment avant la rigueur hivernale pour prévenir tout risque d’inondation, est plus qu’impérative au vu de leur défaillance au moment le plus inattendu. Dans ce sillage, la structure locale de l’Office national de l’assainissement (ONA) d’Oum El Bouaghi semble avoir pris le taureau par les cornes pour prévenir toute éventualité. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre les pertes de couvercles des regards du réseau d’assainissement à travers la wilaya l’ONA a procédé au renouvellement de pas moins 17 tampons au niveau de la cité des 317/Logements du chef-lieu de wilaya, avons-nous appris de sources concordantes. L’initiative est venue à point nommé pour permettre au réseau d’assainissement d’assurer sa fonction d’évacuation des eaux usées et pluviales dans les meilleures conditions et aussi atténuer et éviter les risques de pathologies pouvant résulter des odeurs nauséabondes dégagées des regards et des avaloirs ouverts. L’agence locale de l’ONA d’Oum El Bouaghi, qui comptabilise 11 centres, compte renouveler dans son programme d’action pas moins d’une centaine de couvercles à travers les agglomérations de la wilaya. D’autre part, l’ONA agit lors des inondations dans des cas d’obstruction des conduites du réseau d’assainissement ou sur la demande des structures ou même des citoyens. Enfin, la finalisation prochainement d’une convention avec les communes pour le transfert de la gestion du réseau d’assainissement permettra certainement à l’ONA de mener à bien la mission qui lui est dévolue.

