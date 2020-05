Les cours à distance se déroulent dans de bonnes conditions! A l’instar des autres établissements universitaires du pays, l’université Larbi Ben Mhidi d’Oum El Bouaghi assure des cours grâce à la plateforme virtuelle mise en place pour sauver le second semestre. Pour cela, les enseignants de l’université se sont inscrits sur la plateforme. Depuis pratiquement le 12 mars dernier, soit 3 semaines, des cours effectifs (80%) sont dispensés par les enseignants au profit des étudiants. Pour cela, l’université a ouvert des comptes pour 18000 étudiants et conçu vidéos des vidéos pédagogiques sur des sites spécialisés. Ainsi pas moins de 1540 cours ont fait alors l’objet de numérisation en 2 semaines par l’université, notamment la cellule de l’enseignement à distance. Pour rappel, l’université dispose depuis une dizaine d’années de l’espace «Modle», le logiciel mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur afin de numériser l’université et aller vers l’enseignement à distance. Le logiciel a été d’ailleurs utilisé pour la formation des enseignants et faciliter les cours à distance. De Nombreux enseignants de l’université Larbi Ben Mhidi ont pris part à la préparation de l’opération «numérisation» des cours, dont le déroulement va bon train selon des sources concordantes. Enfin cette initiative approuvée par les pouvoirs publics pour atténuer, voire freiner la propagation du «Covid -19», exige cependant un débit élevé de l’internet pour permettre de meilleures conditions à l’enseignement à distance. n

Articles similaires