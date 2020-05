Agissant dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Ouled Gacem, une commune rurale localisée à quelques encablures au nord-est de Aïn Mlila, sont parvenus mardi matin à démanteler un groupe criminel spécialisé dans l’agression des citoyens et le vol de cheptel. C’est suite à l’information, mardi tôt le matin (2H30), par un citoyen sur l’agression et le vol d’un certain nombre de moutons de son étable, que les éléments de la brigade de gendarmerie de Ouled Gacem ont mis en place un dispositif spécial de lutte contre le vol de cheptel, alerte de toutes les unités, fermeture de toutes les voies pouvant éventuellement être empruntées par le réseau de voleurs. Ce dernier s’est soldé par la neutralisation des 5 membres du réseau en flagrant délit de vol et la restitution des têtes d’ovins volées ainsi que la saisie de 2 véhicules utilisés (Renault Clio et Mégane) dans l’opération de vol, 5 téléphones portables. La saisie est estimée par les services de gendarmerie à 200 millions de centimes.

