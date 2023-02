Le juge d’instruction près le tribunal d’Aïn Beida (Oum-El-Bouaghi) a ordonné le placement en détention provisoire de trois individus accusés d’agression contre un jeune dans son local commercial, a-t-on indiqué lundi dans un communiqué du procureur de la République. «En vertu de l’article 11 alinéa 3 du code de procédures pénales, le procureur de la République près le tribunal d’Ain Beida porte à la connaissance du public qu’en date du 12 février 2023, les accusés ont été présentés dans une affaire d’agression à l’arme blanche contre la victime (M. A.) âgé de 31 ans, à l’intérieur de son local de commerce, sis cité Essalem à Ain Beida, atteint de blessures graves à la tête», a-t-on indiqué. Les accusés répondant aux initiales S. S., âgé de 23 ans, et F. F. son oncle maternel âgé de 32 ans et B. J., âgé de 43 ans, «répondront d’une tentative de meurtre, avec préméditation et dégradation des biens d’autrui, punis par les articles 254, 255 et 261 du code pénal», a-t-on relevé de même source. Après les avoir entendu, le juge d’instruction a ordonné la mise en détention provisoire des deux accusés et la mise sous contrôle judiciaire de l’accusé B. J.

