Les actions de solidarité se multiplient de plus en plus pour faire face à la pandémie de la Covid-19 dont le nombre de cas confirmés ne cesse d’augmenter ces derniers temps à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Il s’agit, en effet, d’opérations de prévention de la propagation du Coronavirus à laquelle de nombreux intervenants et structures ont pris part avec la fabrication, la distribution de bavettes, la mise en place de passage stérilisé au niveau des hôpitaux. Placé sous le signe «Un seul corps», une caravane de solidarité a été organisée mardi en faveur de la commune de Dhalaa (90 kilomètres à l’extrême sud-est de la wilaya). L’initiative citoyenne plus que louable a enregistré la participation de structures et associations des Scouts musulmans algériens (SMA), Association Al Baraka de bénévolat et actions humanitaires, Association des médecins vétérinaires privés, Association El Forkane d’apprentissage du Coran, Association El Bassair des sciences de la culture, la Direction du commerce. L’occasion a été propice pour la distribution d’importantes quantités de produits désinfectants, de bavettes, de tenues de protection au profit des citoyens se trouvant au premier rang dans la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Il s’agit du corps médical et paramédical, des services de Police, de Gendarmerie et de la Protection civile, déployant depuis l’apparition de l’épidémie de conséquents efforts pour la prise en charge des patients, des actions de surveillance du confinement, de désinfection, de sensibilisation du grand public, de l’assistance aux personnes âgées et autres. L’initiative encourageante en cette conjoncture sanitaire vécue par le pays, à l’instar du monde entier, a été largement appréciée par les citoyens et a permis aussi pour les initiateurs de la caravane d’entamer une opération de sensibilisation des citoyens et commerçants sur l’impact de la pandémie et la nécessité du respect des consignes sanitaires. n