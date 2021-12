Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi ont saisi 274 faux billets de banque en coupures de 2.000 DA, d’une valeur de 548.000 DA, et arrêté deux suspects, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité. L’opération a été réalisée sur la base de renseignements faisant état d’une transaction en cours visant la mise en circulation de faux billets de banque dans la ville d’Oum El Bouaghi, a précisé la même source, ajoutant que le plan élaboré par les services concernés a permis l’arrestation de deux individus âgés de 25 et 27 ans. Les mis en cause avaient en leur possession 274 faux billets de banque en coupure de 2.000 DA soit l’équivalent de 548.000DA, selon la même source. Un dossier pénal a été élaboré à l’encontre des suspects pour «falsification de billets de banque de la monnaie nationale d’une valeur dépassant les 500.000 DA et mise en circulation de ces billets de manière illégale dans le cadre d’un réseau criminel organisé», a-t-on indiqué, soulignant que les deux individus ont été présentés devant le parquet local près le tribunal d’Oum El Bouaghi.

Articles similaires