Dans un bilan trimestriel ayant trait aux diverses activités enregistrées dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la cellule de communication de la Sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi fait état de la restitution, par la cellule d’Interpool de la Sûreté de wilaya, de 2 véhicules et 2 motocycles ayant fait l’objet de contrebande par un réseau international dans lequel étaient impliqués 4 individus.

D’autre part, les mêmes services font aussi état de la saisie de 1,080 kg de kif traité et 13 245 comprimés de psychotropes lors du traitement des affaires dans lesquelles sont impliqués pas moins de 138 individus.

Par ailleurs, les services de police sont parvenus aussi, dans le cadre de la lutte contre la commercialisation illégale de boissons alcoolisées, à saisir pas moins de 36 073 unités de diverses marques et contenances pour lesquelles pas moins de 23 individus sont impliqués dans cette activité illégale.

Sur un autre registre, selon la même source, 440 paquets de cigarettes et 100 sachets de tabac de contrebande ont été saisis chez un individu.

Enfin les policiers ont aussi saisi chez 2 individus une arme à feu de catégorie 8 et une autre de fabrication traditionnelle.

Dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, les éléments de la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun sont parvenus, le 1er avril 2020, grâce à l’exploitation d’informations crédibles, à neutraliser 3 individus se trouvant dans un café

Alors que la fouille de ces derniers s’est soldée par la saisie chez l’un d’eux de 6 morceaux de kif traité de 22,4g, les 2 autres se sont avérés faire l’objet d’une condamnation définitive pour le chef d’accusation de vols multiples et coups et blessures volontaires avec utilisation d’arme blanche et destruction de biens d’autrui. Les mis en cause ont été déférés devant le Parquet.

Les services de police de Aïn Beïda, effectuant des patrouilles, dans la journée du 30 mars 2020, à travers les artères de la ville, ont arrêtés 2 individus suspects sur lesquels il a été saisi 19 comprimés de psychotropes. Ces derniers se sont vus établir un dossier judiciaire pour « pratique illégale de la profession de pharmacien et vente de produits pharmaceutiques

périmés ».K. M.

