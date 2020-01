Près de 400 000 assurés sont pris en charge par l’agence de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) d’Oum El Bouaghi, selon des sources concordantes. Cette dernière dispose de pas moins de 7 centres de payement répartis à travers la wilaya, 0um El Bouaghi, Aïn Beïda, Aïn M’lila, Aïn Fekroun, Meskiana, Souk Naâmane, Aïn Kercha et des annexes implantées à Aïn Babouche, Ouled Hamla, Ksar Sbahi, Sigus, Berriche, Sigus, Université. Les centres et les annexes prennent en charge les prestations nécessaires aux diverses catégories des assurés notamment les salariés, les étudiants, les ayants droit et assurant ainsi la couverture totale de 100% de la wilaya. Dans le souci d’une meilleure maîtrise de la prise en charge des assurés sociaux, la Caisse de sécurité sociale est passée au numérique à l’instar de toutes les structures publiques, selon nos sources, en permettant ainsi la saisie à distance de toutes les opérations relatives aux assurés sociaux via le portail mis en place. Une initiative plus que louable permettant d’atténuer les déplacements des assurés vers le siège de la Caisse et de se rapprocher de cette dernière uniquement pour la validation des cartes Chifa ou pour un contrôle médical. Parmi les nouveautés de la Caisse de sécurité sociale, il y a lieu de signaler l’immatriculation « On line » pour les employeurs et leurs travailleurs, l’obtention de la carte Chifa via le portail de la Cnas. Par ailleurs, le système de télé déclarations n’est pas en reste puisqu’il permet l’opération de déclarations annuelles des salaires pour des structures telles la DAS, en évitant les déplacements coûteux parfois. S’agissant des étudiants, en plus de l’existence d’une antenne pour les assurer, les agents de la Cnas se déplacent sur le campus pour les opérations d’affiliation des étudiants afin de bénéficier de la couverture sociale. n

