Pas moins de 2 902 postes de formation, soit 1 962 pour la formation diplômante et 1 210 autres pour la formation qualifiante, constitue l’offre de formation de la rentrée de février 2020 de la formation professionnelle dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Lesquelles offres regroupant 98 spécialités dans 16 filières professionnelles sont réparties en 480 places pédagogiques pour la formation résidentielle (17 spécialités), 917 pour la formation par apprentissage (52 spécialités), 50 pour la formation en milieu rural (2 spécialités), 160 de formation en cours du soir (7 spécialités), 370 postes de formation pour la femme au foyer (5 spécialités), 465 de formation qualifiante (11 spécialités). Pas moins de 5 nouvelles spécialités seront ouvertes pour cette rentrée. Il s’agit de travaux publics et construction (peinture en Expoxy), hôtellerie, restauration, fabrication de fromage, eau et environnement (gestion et tri des déchets), tissus et effets vestimentaires (entretien et maintenance des machines à coudre) sont venues renforcer l’éventail de la formation, assurée par la présence de 30 structures de formation professionnelle de capacité théorique d’accueil global de 6 950 places pédagogiques. Lesquelles structures se répartissent en cinq instituts nationaux spécialisées (INSFP), de capacité globale d’accueil de 1 500 places pédagogiques et 72 lits, assurant des formations diverses, agriculture et pastoralisme, construction et travaux publics, hôtellerie, tourisme, électricité, énergie et électronique, fabrication de produits d’origine agricole, 13 centres de formation professionnelle répartis à travers la wilaya, de capacité globale de 4 250 places pédagogiques et 440 lits et 12 annexes de 1 200 places pédagogiques. Enfin, il importe de rappeler que les inscriptions entamées le 5 janvier se poursuivent encore jusqu’au 15 février 2020, à la veille de la rentrée fixée cette année au 23 février. n

Articles similaires