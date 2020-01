Désormais, un nouveau chef de l’Exécutif de la wilaya en la personne de Tibourtine Zineddine est nommé à la tête de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Ce dernier exerçait auparavant les fonctions de Secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou et remplace ainsi Hadjaj Messaoud, ayant exercé auparavant les fonctions de secrétaire général de la wilaya de Mostaganem, avant de passer près de 16 mois à la tête de l’Exécutif de la wilaya d’Oum

El Bouaghi, en remplacement de Brimi Djamel Eddine, lui-même ayant exercé les mêmes fonctions à la wilaya d’Alger avant de venir à Oum El Bouaghi comme wali, d’octobre 2016 à octobre 2018, en remplacement de Abdelkrim Chater (août 2015-octobre 2016).

Avec l’arrivée de M. Tiboutrine, le 3e Secrétaire général à être promu wali à Oum El Bouaghi, pas moins de 5 chefs de l’Exécutif sont passés dans cette wilaya des Aurès sur la période s’étalant d’août 2015 à janvier 2020, c’est-à-dire moins de 5 ans. Ce qui demeure une situation inédite dans les annales de l’administration si l’on tient compte des traditions administratives qui exigeaient auparavant 5 années de service dans la wilaya pour que le fonctionnaire (wali) soit touché par le mouvement et ce, par souci de stabilité et de timing nécessaire pour connaître et cerner les problèmes et difficultés de la région.

Il s’agit de donner le temps nécessaire au wali d’assurer le lancement, le suivi des projets de développement et leur concrétisation et permettre aux autorités compétentes de l’évaluer sur la base des réalisations concrétisées sur le terrain, voire apprécier ses efforts à leur juste valeur.

Les projets lancés, notamment ceux ayant trait aux préoccupations majeures des citoyens, tels les logements, l’alimentation en eau potable, le désenclavement, la santé, l’éducation exigent un suivi rigoureux et régulier du début jusqu’à la réception définitive. Enfin et en tout état de cause, le nouveau chef de l’Exécutif a du pain sur la planche quant à assurer le rattrapage des retards constatés de visu pour les divers programmes de logements, dynamiser la vocation agricole de la région, notamment sa diversification par l’encouragement de l’irrigation. Quant à l’investissement, le seul créneau pourvoyeur de richesses et de postes d’emploi, le nouveau wali doit prendre le taureau par les cornes, pour la dynamisation de l’investissement industriel et réanimer les zones industrielles et ZAD de Aïn Beida, Oum El Bouaghi, Aïn Fekroun et autres.

