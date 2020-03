L’investissement tâtonne encore dans la wilaya d’Oum El Bouaghi 44 ans après sa promotion

au rang de wilaya. C’est l’impression qui se dégage du constat fait par le directeur de l’industrie,

lors de la dernière émission « Forum » de la radio régionale.

« La réalité de l’investissement sur le terrain est amère malgré toutes les mesures incitatives et avantages accordées aux investisseurs », avait affirmé le premier responsable du secteur de l’industrie. Pourtant, la wilaya dispose de 2 zones industrielles, l’une à Aïn Beïda (25 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya), la seconde à Aïn M’lila (61 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), et une troisième zone industrielle de 400 ha en viabilisation à Ouled Gacem (quelques encablures au nord-est de Aïn M’lila) et pas moins de 14 autres zones d’activité et de dépôt sont localisées à travers les agglomérations de la wilaya. Alors que le directeur de l’industrie et des mines fait état de l’attribution de 419 lots d’investissement dans le cadre de la concession durant la période 2012-2019, pas moins de 193 mises en demeure n° 1 et 82 autres n°2 ont été transmises aux investisseurs concernés dans le cadre du suivi des projets d’investissement. D’autre part, les mêmes services ont procédé à l’annulation de 48 lots par le biais de la justice et 16 autres pour non-publication. Dix-neuf autres lots d’investissements font face, selon la même source, aux entraves bureaucratiques (permis de construire, CTC…) et 17 lots d’investissements ont été récupérés en 2018/20119 pour non-exploitation. Par ailleurs, la représentante de la commission de l’investissement de l’APW, présente à l’émission, a déploré l’indisponibilité foncière pour l’investissement, l’absence de viabilisation (énergie électrique, gaz, AEP) à l’exemple de la zone industrielle de Aïn Beïda où sur les 121 ha, seulement 50 ha sont viabilisés, et de nombreuses autres zones dont et le taux des projets réalisés ne dépassant pas les 10% par rapport aux assiettes foncières attribuées. Le secteur de l’industrie, quant à lui, a comptabilisé, selon le directeur, durant l’année 2019/2020 la création de pas moins de 7 zones d’activité et de dépôt (ZAD), Aïn M’lila (27 ha), Ouled Zouai (4 ha ), Blala( 4 ha), Bhir Chergui (1,6 ha), Aïn Kercha (17,5 ha) Aïn Beïda (6,5 ha) et une mini ZAD créée à Meskiana (4 ha) dans le cadre du programme des Hauts-Plateaux pour une enveloppe de viabilisation de 7 milliards de centimes dont l’étude en cours. S’agissant du sort du millier de dossiers d’investissement déposés par les postulants auparavant au cabinet de la wilaya, soulevé par la représentante de l’APW, le directeur de l’industrie a fait savoir que seulement 406 dossiers sont à son niveau et seront pris en charge. D’autre part, aucune solution n’est envisagée pour le moment selon le directeur de l’industrie, quant au sort des ex-entreprises Sonitex de Aïn Beïda et Elatex de Meskiana, cette dernière comportant même des équipements de valeur, a fait l’objet de visites auparavant par M. Hadjaj, l’ex-wali d’Oum El Bouaghi. Enfin, sauf la zone Ouest de la wilaya, notamment l’agglomération de Aïn M’lila abrite de nombreuses unités de production, batteries, huile de table, filtres, gants chirurgicaux, tuyauterie et canaux PVC, et constitue avec son comptoir régional de la pièce détachée un véritable pôle commercial et industriel. n