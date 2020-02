Poursuivant ses rencontres avec les responsables locaux pour s’informer de la situation des projets de développement et des secteurs d’activité, le nouveau chef de l’Exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi a présidé dernièrement une séance de travail au Cabinet de la wilaya, en présence des chefs de daïra, directeurs des secteurs de l’énergie et de l’agriculture. L’occasion a été propice pour le chef de l’Exécutif de rappeler la nécessité de la dynamisation de l’opération de lancement des projets concernant le raccordement des foyers à l’énergie électrique rurale inscrits et financés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales (FGSCL). De ce fait, la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la concrétisation des projets destinés à l’amélioration du cadre de vie des populations rurales, particulièrement l’augmentation du taux de couverture et de raccordement au réseau de l’électrification rurale avec priorité aux groupements d’habitations, semble être la préoccupation du nouveau wali. Par ailleurs, il a aussi présidé une séance de travail sur la répartition du nouveau programme d’aides destinées aux logements ruraux. Cette dernière qui a regroupé les chef de daïra, les Directeurs du logement, de l’urbanisme, de la construction, des domaines et de l’OPGI a permis aux participants de s’enquérir des diverses aides. Il s’agit en effet de 500 aides destinées à la réalisation de logements ruraux nouveaux dans le cadre du programme des Hauts-Plateaux (programme complémentaire 2018), 500 autres aides pour les logements ruraux nouveaux programmes de 2019, une centaine d’autres aides pour la réalisation de logements ruraux du programme des Hauts-Plateaux 2018. Enfin, la situation des projets inscrits dans le cadre du programme du Fonds de garantie n’était pas en reste, puisqu’elle a été passée en revue auparavant lors d’une séance de travail qui a réuni autour du chef de l’exécutif, le P/APW, le Secrétaire général de la wilaya ainsi que les chefs de daïra et les directeurs exécutifs des services concernés. n

