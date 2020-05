L’indifférence remarquée et persistante, depuis quelque temps, chez les citoyens vis-à-vis des mesures sanitaires préventives et des appels répétés à la vigilance par diverses structures de santé de sécurité et autres, n’a fait qu’augmenter le nombre de cas confirmés de la Covid-19. Pis, sa propagation semble aller crescendo.

Ainsi, les statistiques communiquées lundi 18 mai par la cellule de communication de la Direction de la santé et de la population font part de résultats négatifs des analyses de 4 cas suspects, 2 d’Oum El Bouaghi, 1 cas de Dhalaa, hospitalisé à l’EPH Mohamed-Boudiaf et 1 cas de Aïn Babouche, hospitalisé à l’EPH Hamouda-Amor de Aïn Fakroun.

Alors que 11 nouveaux cas suspects ont été comptabilisés, selon la même source, 6 cas de Aïn Beïda (EPH Dr Zerdani-Salah), 1 de Aïn M’lila (EPH Slimane-Amirat), 3 cas d’Oum El Bouaghi et 1 de Aïn Fakroun (EPH Mohamed-Boudiaf), un nouveau cas de guérison a été enregistré pour un patient d’Oum El Bouaghi (EPH Mohamed-Boudiaf).

De ce fait, le nombre total de cas confirmés de la Covid-19 est de 156 parmi lesquels 9 décès, 76 guérisons, 48 sous traitement,1 cas en réanimation, 17 cas suspects. Pour rappel, pas moins de 123 cas confirmés de coronavirus, soit la majorité, sont concentrés dans 4 agglomérations de la wilaya, Aïn Beïda 40 cas, Dhalaa 30 cas, Aïn Fakroun 30 cas, Oum El Bouaghi 23 cas.

Près de 400 individus arrêtés en 48 heures pour non-respect du confinement

Poursuivant l’application des mesures de confinement sur le terrain, dans le cadre de la prévention de la propagation du Coronavirus, les services de police ont intensifié les patrouilles et les points de contrôle et de fouille, ces derniers jours, à l’approche de la fête de l’Aid El Fitr.

Dans ce sillage, les mêmes services ont procédé du 16 au 18 mai 2020 à l’arrestation de 397 individus d’âges divers auxquels des procès-verbaux ont été établis pour non-respect de la réglementation et du confinement. D’autre part, pas moins de 32 véhicules et 9 motocycles ont fait l’objet de mise en fourrière pour la même raison. n