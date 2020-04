Dans un communiqué de la cellule de communication, daté le 23 avril 2020, la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi fait état de 3 nouveaux cas confirmés. Un cas au chef lieu de wilaya, hospitalisé à l’EPH Mohamed-Boudiaf, un cas à Dhalaa (90 kilomètres à l’extrême sud-est) hospitalisé aussi à l’EPH Mohamed-Boudiaf et un cas à Meskiana, hospitalisé à l’EPH Dr Zerdani-Salah de Aïn Beïda. De ce fait, le nombre de cas confirmés de Covid-19 s’élève à 54, parmi lesquels 6 décès et 1 guérison. D’autre part, les analyses de 2 cas suspects se sont avérées négatives, il s’agit d’un cas de Aïn Beïda hospitalisé à l’EPH Dr Zerdani-Salah et d’un autre cas de Ouled Hamla, hospitalisé à l’EPH Slimane-Amirat de Aïn Mlila. Cela étant, les 54 cas confirmés sont répartis en 18 cas à Aïn Beïda, 11cas à Dhalla (1 cas nouveau), 11 cas à Aïn Fakroun, 4 cas à Aïn Mlila, 4 cas à Oum El Bouaghi (1 cas nouveau), 3 cas à Meskiana (1cas nouveau), Aïn Babouche 1 cas, Henchir Toumghani 2 cas. Enfin, il importe de rappeler que la situation globale du Covid-19, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, se résume en 54 cas confirmés, 6 décès, 1guérison, 32 cas sous traitement, 14 cas suspects, 3 cas de réanimation.

Plus de 390 autorisations exceptionnelles de circulation pour les commerçants

La direction du transport de la wilaya d’Oum El Bouaghi a délivré, au cours des deux dernières semaines, 395 autorisations exceptionnelles de circulation aux commerçants et aux opérateurs économiques, a-t-on appris, jeudi, du chargé de communication de cette direction, Khaled Dlileche. Ces autorisations exceptionnelles de circulation durant la période de confinement imposée aux citoyens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, sont délivrées par la direction du transport «afin d’assurer l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de tous genres à partir des marchés de gros de la région», relève la même source. Sont concernés par cette mesure, les commerçants de gros et détaillants de fruits et légumes les commerçants de gros des produits alimentaires, des eaux minérales et des produits de la meunerie, en plus de ceux activant dans le domaine de l’abattage et de la vente de poissons et crustacés, a-t-il expliqué. M. Dleliche a par ailleurs souligné que la délivrance de l’autorisation exceptionnelle de circuler se fait après présentation d’une demande manuscrite à la direction du transport comportant l’itinéraire du commerçant, le numéro d’immatriculation du véhicule et les photocopies du permis de conduire, du registre de commerce et de la carte grise. n

