L’opération de désinfection de diverses structures et espaces publics, hôpitaux se poursuit à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi depuis l’apparition du Covid19. Entrant dans le cadre de la prévention du risque de contamination et l’amélioration de l’hygiène des lieux, l’initiative vient à point nommé en cette conjoncture sanitaire traversée par le pays.



Dans ce sillage, le chef-lieu de wilaya a fait l’objet le 6 avril 2020 d’une opération de désinfection d’envergure à laquelle ont pris part les services de l’Office national de l’assainissement, de la Protection civile et autres. L’opération fut suivie le 8 avril à Aïn Beïda qui s’est débarrassé définitivement des marchés de l’informel squattant des lieux et espaces publics à laquelle ont pris part les services de la Protection civile, de la voierie, l’ONA… D’autre part, le chef de daïra de Meskiana (60 kilomètres à l’exrême est de la wilaya) a donné le 9 avril 2020 le coup d’envoi de l’opération élargie de désinfection de la ville à laquelle ont pris part plusieurs structures étatiques et mouvements de la société civile. L’opération a été précédée par celle lancée par la commune rurale de Bhir Chergui, à quelques encablures de Meskiana, qui a concerné les cités, rues et autres espaces publics. Par ailleurs, l’opération de désinfection pour laquelle les pouvoirs publics ont mobilisé de gros moyens a concerné, 14 avril 2020, les structures publiques, cités, rues et quartiers de la ville d Aïn Fakroun et Aïn M’lila. Enfin, le coup d’envoi de l’opération de désinfection et assainissement des espaces publics et cités de la commune de Aïn Kercha (40 kilomètres au sud-ouest de la wilaya), a été donné jeudi 16 avril 2020 par le chef de l’exécutif. Pour cela l’unité secondaire de la Protection civile participant à l’opération a été renforcée à l’occasion par 3 autres unités pour couvrir tous les espaces de la ville et prévenir ainsi tout risque éventuel de propagation du Coronavirus



2 nouveaux décès et 5 cas confirmés

Après la confirmation positive des analyses de 5 patients, 1 de Aïn Beïda, 1 de Aïn Babouche, 2 de Dhala et 1 de Meskianna, hospitalisés à l’EPH Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de wilaya, par l’annexe de l’Institut Pasteur de Constantine, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a atteint 34 au total, selon le communiqué du 19 avril 2020 de la cellule de communication de la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Répartis : Aïn Beïda 13 cas (1 nouveau), Dhalaa 8 cas (2 nouveaux), Aïn Fakroun 5 cas, Oum El Bouaghi 2 cas, Aïn M’lila 2 cas, Meskiana 2 cas (1 nouveau), Aïn Babouche 1 cas nouveau, Henchir Toumghani 1. Le nombre de patients décédés est passé aussi de 4 à 6 patients : 3 de Aïn Fakroun, 1 d’Oum El Bouaghi, 1 de Meskiana et 1 de Dhalaa. Le décompte global des cas du Covid-19 fait ressortir la situation suivante : 34 cas confirmés, 17 suspects, 6 décès, 36 sous traitement, 1 de guérison, 5 cas en réanimation. n