A l’instar des autres régions du pays, la wilaya d’Oum El Bouaghi, l’une des régions chaouies des Aurès, a arrêté un riche programme de commémoration du nouvel an amazigh Yennayer 2970.

Lequel programme d’une spécificité purement culturelle aura lieu au chef-lieu de wilaya au niveau du parc citadin où les citoyens et responsables locaux sont invités à venir apprécier les expositions relatant les traditions et us amazighes, chaouies notamment. Effets vestimentaires traditionnels chaouis, ustensiles utilisés par la femme et l’homme chaoui pour la vie quotidienne, productions agricoles traditionnelles concrétisées grâce aux efforts de toute la famille chaouie autrefois sont autant d’expositions programmées pour l’occasion. Les mets et la gastronomie chaouis ne seront pas en reste, puisque les visiteurs auront à apprécier les plats traditionnels chaouis dont la recette est farouchement gardée chez les vieilles aurésiennes, à l’exemple de la chekhchoukha, rfiss, tamina, couscous et autres. Alors que les visiteurs auront droit à des exhibitions de cavalerie traditionnelles (fantazia), accompagnées de baroudeurs, les festivités seront clôturées par une soirée artistique et musicale animée par les troupes chaouies de Thyguiéres et Nostalgia. D’autre part, le 4e art sera aussi à l’honneur de par le programme arrêté par le théâtre régional d’Oum El Bouaghi pour commémorer les festivités de l’année amazigh 2970. Deux jours durant (12, 13 janvier 2020), les amateurs du théâtre pourront assister à la pièce théâtrale en tamazigh intitulée « Samaâm et la reine de la mer » au théâtre régional d’Oum El Bouaghi. A Aïn Beïda, un monologue tamazigh intitulé « Moh El Maoudja » sera présenté par l’artiste Djouani Younés, le 12 janvier 2020.

«Achafouah» tel est l’intitulé de la pièce théâtrale interprétée par l’association Tagharma de Akbou (wilaya de Béjaia). Enfin les diverses structures culturelles relevant de la direction de la culture abriteront aussi des programmes d’animation commémorant le nouvel an amazigh. n