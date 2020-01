Une caravane sillonne depuis le début des rigueurs hivernales les communes rurales de l’extrême est de la wilaya dépendant de la daïra de Meskiana, en l’occurrence Bhir Chergui, Blala, Rhia, ciblant les familles démunies et les personnes âgées dans une situation précaire pour leur assurer une prise en charge sociale et sanitaire.

La rigueur hivernale est belle et bien installée à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi, avec une descente du mercure marquée par des nuits froides, des chutes de pluie, du verglas et autres. Ce sont là des conditions climatiques dont l’impact sur les démunis et citoyens vivant déjà la précarité est plus que négatif. Quant à ceux qui ne disposent ni d’abri ni de domicile fixe, cela demeure une vraie préoccupation pour les services sociaux. Dans ce sillage, les services de la direction de l’action sociale de la wilaya d’Oum El Bouaghi semblent avoir déjà pris le taureau par les cornes quant à la prise en charge des démunis et des sans-domicile-fixe (SDF), notamment dans les zones rurales et éloignées. De ce fait, une caravane sillonne depuis le début des rigueurs hivernales les communes rurales de l’extrême est de la wilaya dépendant de la daïra de Meskiana, en l’occurrence Bhir Chergui, Blala, Rhia, ciblant les familles démunies et les personnes âgées dans une situation précaire quant à leur assurer une prise en charge sociale et sanitaire. Une initiative venant à point nommé en ce froid réchauffer les cœurs des populations ciblées en leur procurant de la chaleur et de l’affection. D’autre part, la commission spéciale mise en place depuis l’automne, composée des cellules de proximité et des représentants des services de santé, de sécurité et de la Protection civile, sillonne en nocturne les grandes agglomérations de la wilaya, en l’occurrence Aïn M’lila, Aïn Beïda et Oum El Bouaghi à la recherche des SDF. Ainsi trois personnes sans domicile fixe ont été prises en charge totale par la commission en question et se sont vu abrités sous un toit durant cet hiver rigoureux. Enfin l’opération ciblant chaque année en pareille période les SDF permet surtout de leur offrir un toit et de les éloigner des risques d’agression et autres. n