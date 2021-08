Par Kader M.

Les wilayas des Aurès, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, ont rendu samedi, dans une ambiance de tristesse et de consternation, un ultime hommage aux dix militaires décédés dans l’accomplissement de leur devoir, en luttant contre les incendies qui ont ravagé la région de Tizi Ouzou .

Les dépouilles mortuaires, après avoir été accueillies par les autorités civiles et militaires à la base aérienne de Bir Rogaa (Oum El Bouaghi) avec les honneurs militaires, ont été acheminées chacun vers sa localité natale pour y être inhumé.

Dans une cérémonie solennelle, marquée de tristesse, un vibrant hommage avec les honneurs militaires a été rendu au martyr du devoir Abaidia Zakaria, de la commune de Meskiana (61 km à l’extrême Est de la wilaya). Dans une déclaration à la radio, le père a fait part du dernier contact avec son fils qui l’a informé de la chaleur implacable régnant sur les lieux à cause des incendies et de son inquiétude pour ses collègues militaires sortis sur le terrain. Le père lui conseilla d’être vigilant face au feu qui n’épargne rien sur son passage. La nouvelle de sa mort tomba le lendemain tel un couperet sur la famille. La mère en pleurs n’a cessé de rappeler la sagesse, la bonté et la relation plus que fraternelle entretenue par son fils avec ses frères pour lesquels il était le seul soutien.

La même ambiance de tristesse et de consternation marquait le visage des présents à l’inhumation avec les honneurs militaires du martyr du devoir Benghalia Abdelaaziz originaire de la commune de Henchir Toumghani (30 km à l’Ouest du chef-lieu de wilaya), en présence d’une foule nombreuse de proches, d’amis, de simples citoyens et des autorités civiles et militaires de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Nombreux ont tenu à consoler le père et l’oncle adoptif du défunt. Ce dernier a relevé que son neveu défunt a passé auprès de sa famille la fête de l’Aïd El Adha.

A Tamza, dans la wilaya de Khenchela, l’inhumation du martyr du devoir Garjout Salah Edine, qui était présent aussi parmi les éléments de l’ANP à l’opération de lutte contre les incendies de Tizi Ouzou, a eu lieu avec les honneurs militaires samedi après-midi dans une ambiance de recueillement et de tristesse en présence des autorités civiles et militaires, des proches, des amis et de simples citoyens.

Les sept autres dépouilles des martyrs du devoir, originaires de la wilaya de Batna, Fouhal Chemsedine, de Merouana, Saadna Hamza, d’Oum Etoub, Hidouci Nadji, de Tazoult, Helis Oussama, de Chaaba, Atir Aymen, de Ngaous, Bourenane Khaled, de Barika, Benlal Hacene, de Menaa, ont été accueillis avec les honneurs militaires samedi par les autorités civiles et militaires de la wilaya de Batna à l’aéroport Benboulaid, avant d’être acheminés vers leurs communes d’origine ou un vibrant hommage leur a été rendu par une foule nombreuse dans une ambiance marquée par la tristesse et le chagrin avant qu’ils ne soient inhumés. n

