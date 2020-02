Une journée de sensibilisation sur « le stress professionnel » a été organisée dernièrement par le service social de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Chapeautée par le secrétaire général de la wilaya, représentant le chef de l’Exécutif, la rencontre abritée par la salle de délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya, a regroupé de nombreux fonctionnaires, chefs de service et autres.

Intitulée « La pression professionnelle et ses effets négatifs sur le rendement des fonctionnaires des collectivités locales », la journée de sensibilisation entre dans le cadre d’une meilleure prise en charge des fonctionnaires, personnel des collectivités locales et ayants-droit, notamment en matière de santé et de psychologie et en application de la stratégie du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Elle a été l’occasion pour les universitaires et spécialistes de s’étaler sur les principales causes du stress professionnel, son impact sur le rendement du fonctionnaire, les solutions, les procédures et mesures à prendre pour l’atténuer et promouvoir les conditions de travail des fonctionnaires. « Les facteurs organisationnels impactant le stress professionnel des fonctionnaires des collectivités locales», «le stress dans le travail : symptômes psychologique, organique, la prévention médicale et technique», «les stress psychologiques, leurs causes, méthodes pour les atténuer» sont entre autres communications animées respectivement par les docteurs Dassa, Hadidi et Boumaâraf. Elles furent précédées par d’autres communications, «Une lecture de principe sur le stresse professionnel» donnée par le Dr Annab, ainsi que «Les réalités du stress et son impact en milieu professionnel », largement expliquées par le Dr Beghou. Quant à « L’analyse d’échanges comme nouvelle approche sur le stress professionnel », elle fut développée par le Dr Kerbouche. La journée fut clôturée par un débat fructueux sur les mesures à prendre, la modernisation des services, le suivi médical des fonctionnaires, la mise à leur disposition de meilleures conditions matérielles pour mener à bien leur mission, notamment pour assurer un meilleur accueil de l’administré et son impact sur le fonctionnaire. Enfin, les participants ont été unanimes quant à la multiplication de ce genre d’initiatives permettant d’atténuer les soucis et le stress des fonctionnaires des collectivités locales et de là, améliorer la prestation de service aux administrés. n