L’établissement public hospitalier Hamouda-Amor de Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya) a enregistré, vendredi à 15H, l’hospitalisation d’un cas suspecté de corona, selon le communiqué de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Les prélèvements à des fins d’analyses ont été transmis à l’Institut Pasteur d’Alger, ajoute la même source. Avec cette nouvelle hospitalisation, le nombre global de cas de suspicion au coronavirus a atteint 8 au total, selon la direction de la santé. Ces derniers sont répartis en 2 cas à l’EPH Ibn Sina du chef-lieu de wilaya, 1 cas à Aïn Fakroun, 5 à l’EPH Slimane-Amirat de Aïn M’lila (61 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya). Alors que les résultats des analyses de ces cas sont attendus avec impatience, l’heure est à la vigilance à travers la wilaya où les gens se sont confinés ces deux derniers jours chez eux. Très peu d’animation a été enregistrée dans les grands centres urbains surtout au niveau des cafés et autres espaces habituellement animés. Il importe de rappeler que le couple hospitalisé à l’EPH Ibn Sina a tenté de s’enfuir de l’hôpital, mais il a été rapidement retrouvé par l’équipe composée d’un médecin accompagné des éléments de police et remis en quarantaine. Les actions de sensibilisation se multiplient dans la wilaya où les services de police ont lancé une campagne de sensibilisation du grand public dans le cadre de l’opération initiée par la DGSN. Visant la prévention de la propagation du Coronavirus, l’initiative est axée sur la nécessité du respect des consignes d’hygiène et autres données par les services de santé pour prévenir, voire atténuer, l’avancée du coronavirus. Chapeautée par des médecins, des cadres et officiers de la Sûreté de wilaya, la sensibilisation se poursuit pour toucher toutes les zones de compétence territoriale, notamment les espaces publics, les cafés, les stations de voyageurs, les locaux commerciaux. Des conseils sur la nécessité de la vigilance sont prodigués par les agents de police qui distribuent à l’occasion des dépliants comportant les mesures nécessaires à entreprendre pour éviter tout risque de contamination. n