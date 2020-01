Avec l’activité commerciale florissante de la pièce détachée et la mise en place de nouvelles unités industrielles par les opérateurs économiques privés, la ville de Aïn M’lila (61 km à l’ouest d’Oum El Bouaghi) connaît une dynamique économique et une animation commerciale particulière résultant de la visite quotidienne de milliers de citoyens provenant de diverses régions du pays en quête de pièces détachées.

La ville abrite de nombreuses unités de production industrielle participant pleinement à l’économie du pays, à l’exemple des unités de production de batteries, l’huile de table, de filtres, de marbre, de gants médicaux et sondes chirurgicales, et certaines d’entre elles ont même procédé à des opérations d’exportation. Alors que la zone industrielle de la ville, où sont localisées les diverses unités, connaît une réelle dynamique, la daïra de Aïn Mlila a bénéficié d’une seconde zone industrielle d’une superficie de 400 ha. Cette dernière, localisée à Ouled Gacem (quelques encablures au nord-est de Aïn M’lila), abrite déjà des unités produisant des consommables et des produits médicaux. Dans le même contexte de développement, la commune de Aïn M’lila a bénéficié, selon des sources communales concordantes, de plusieurs opérations dans le cadre des programmes du Fonds commun des collectivités locales (FCCL) et du sectoriel. Pas moins de 6 écoles primaires ont ainsi bénéficié d’une opération de réhabilitation dans le cadre du FCCL. Alors que les fiches techniques ont été élaborées pour ces dernières, dont le lancement de l’opération sera pour bientôt, 11 autres établissements ont bénéficié de la même opération dans le cadre du budget de wilaya. Pour ce qui est des projets sectoriels, les mêmes sources font état de la réalisation de 6 stades de proximité avec du gazon synthétique, 7 cantines scolaires, une opération de viabilisation et d’amélioration urbaine des cités pour une enveloppe de 10 milliards de centimes, le revêtement et la viabilisation de la double voie (évitement Ouest-carrefour Larbi-Ben Mhidi) pour une enveloppe de 80 milliards de centimes. D’autre part, le plan de circulation demeure dans sa première étape après le choix de l’emplacement des feux tricolores dont l’opération a connu des retards considérables, avec tout l’impact négatif sur la circulation routière dans cette ville comptabilisant des milliers de visiteurs quotidiens. Alors que les travaux de réalisation du nouvel établissement public hospitalier de 240 lits sont estimés à 75%, selon la même source, ce dernier viendra à point nommé après son achèvement améliorer la prise en charge des patients d’une ville en pleine expansion urbanistique et une croissance de la population compte tenu de son essor de développement et sa caractéristique commerciale. n