Désormais les analyses des prélèvements de deux patients, hospitalisés pour suspicion au virus Corona, se sont avérés positives, avons-nous appris de sources médicales concordantes. En effet, la confirmation des deux cas a été faite par le directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi, le 24 mars 2020, en fin d’après- midi, selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya. Le premier cas confirmé est un patient de l’établissement public hospitalier Ibn Sina, du chef-lieu de wilaya, et le second est un patient de l’établissement public hospitalier Slimane-Amirat de Aïn M’lila (61 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi). Ce sont donc les deux premiers cas de coronavirus enregistrés dans la wilaya d’Oum El Bouaghi depuis sa propagation. Sitôt la nouvelle tombée, les services de santé de l’EPSP ont entamé les enquêtes épidémiologiques nécessaires en pareil cas pour déceler, voire identifier, les personnes qui étaient en contact avec les deux patients atteints de corona, afin d’éviter une propagation plus large du virus. Il importe de rappeler que le nombre de cas suspects de coronavirus, admis dans les divers établissements publics hospitaliers de la wilaya, au 24 mars, était de 7, répartis comme en 3 cas à l’EPH Ibn Sina d’Oum El Bouaghi, 2 cas à l’EPH Hamouda-Amor de Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest du chef lieu de wilaya) et 2 cas à l’EPH Slimane-Amirat de Aïn M’lila (25 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi). Cela étant, de nombreux citoyens continuent à afficher une indifférence totale quant aux respects des consignes de confinement décidées par les pouvoirs publics pour atténuer la propagation du virus. De ce fait, les interventions des diverses structures de sensibilisation (Police, Protection civile, EPSP…) se sont multipliées avec des patrouilles, des appels sonores et des sirènes d’ambulance sillonnant les artères et diverses rues des agglomérations de la wilaya.

L’heure est à la vigilance renforcée par le respect des consignes sanitaires pour peu que les citoyens prennent conscience en cette période difficile ! n

