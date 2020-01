La direction de l’emploi de la wilaya d’Oum el Bouaghi a entamé la procédure de titularisation de 2.810 diplômés, exerçant leur activité professionnelle sans interruption depuis plus de huit (8) ans, dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), a-t-on appris dimanche du responsable du service de la préservation de l’emploi et des mouvements de main d’œuvre au sein de cette direction, Djawad Aldjou. L’opération vient en application des instructions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative portant la régularisation définitive de la situation des diplômés titulaires de contrats pré-emploi dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et à l’insertion sociale, selon la même source qui a révélé que depuis le lancement de cette opération pas moins de 42 jeunes ont été titularisés dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

«Les administrations des collectivités locales de la wilaya recensent le plus grand nombre d’employés devant être titularisés, soit plus de 1056 employés, suivies du secteur de l’Education avec 725. Le reste étant réparti entre les différentes administrations publiques», a-t-il ajouté. Concernant l’achèvement de l’opération de régularisation définitive des bénéficiaires du DAIP, M. Aldjou a fait savoir que plus de 890 contrats d’emploi ont été transférés de la direction locale de l’Action sociale à la Direction de l’Emploi depuis fin décembre afin de permettre aux personnes titulaires de ces contrats de bénéficier de cette mesure. n

