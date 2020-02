Pas moins de 1 280 personnes ont été arrêtées lors du traitement de 1 051 affaires judiciaires en 2019 par les diverses unités relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Ces chiffres ont été annoncés, dimanche dernier, lors de la conférence sur le bilan annuel des activités de la gendarmerie animée par le commandant de groupement de wilaya. Ce bilan fait état de 611 affaires criminelles contre les personnes traitées, soit 586 délits et 25 crimes, et l’arrestation de 818 personnes en 2019 contre 452 affaires traitées et 524 individus arrêtés en 2018, soit un taux d’augmentation de 35,17%. Par ailleurs, 357 affaires concernant les crimes contre les biens, soit 306 délits et 51 crimes ont fait l’objet de traitement pour lesquelles 353 individus ont été arrêtés contre 318 affaires traitées et 316 personnes arrêtées en 2018, soit une augmentation de 9,5%. Les mêmes services ont aussi traité 45 affaires de contrebande pour lesquelles ils ont arrêté 43 personnes en 2019 contre 72 affaires traitées et 71 individus arrêtés en 2018, d’où une diminution de l’activité de contrebande de l’ordre de 37,50% D’autre part, l’activité de détention, consommation et commercialisation de drogues et psychotropes a comptabilisé aussi une diminution de 24%. Dans ce sillage, les services de gendarmerie ont enregistré le traitement de 38 affaires, l’arrestation de 66 personnes et la saisie de 44 635 comprimés de psychotropes et 31,346 kg de drogue contre le traitement de 50 affaires, l’arrestation de 66 personnes et la saisie de 41,455 kg de drogue et 30 044 comprimés de psychotropes. D’importantes quantités de marchandises ont fait l’objet de saisie durant l’année 2019 par les éléments des diverses unités de gendarmerie de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 13 960 boîtes de produits Chicha, 21 191 paquets de cigarettes, 36 600 sachets de tabac à priser, 1,5 quintal de cuivre, 20 moteurs de véhicules, 2 demi-moteurs, 1 boîte à vitesse, 31 978 unités de boissons alcoolisées, 5 fusils de chasse, 1 fusil et 1 pistolet traditionnels, 22 957 cartouches de calibre 12 et 16 mm, une vingtaine de véhicules et 3 motocycles, 340 kg de pâtes, 61 00 boîtes de biscuits, 51 200 unités de de chewing-gum Florida, 600 bouteilles de shampoing Sunsilk. n