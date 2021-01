Une suspension «temporaire» des cours au collège d’enseignement moyen (CEM), Zerara Salah dans la commune d’Ain El Beida, (wilaya d’Oum El Bouaghi) a été décidée par la commission sanitaire de la wilaya, présidée par le chef de l’exécutif local, Zineddine Tibourtine, après la détection de cas confirmés de contamination au coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de l’éducation. «Six (6) cas confirmés du Covid-19 (3 enseignants et 3 administrateurs) ont été signalés dans cet établissement scolaire», a précisé à l’APS le chargé de l’information auprès de la direction locale de l’éducation, Achour Demane Debih. Les cours devront reprendre au CEM Zerara Salah «d’ici au début de la semaine prochaine» après l’achèvement des opérations de désinfection et le renforcement des mesures sanitaires nécessaires pour la sécurité des employés et des scolarisés, a ajouté le même responsable.

