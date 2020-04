Dans un communiqué, le Directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi fait état du décès, ce dimanche 12 avril 2020 à 11h, du cas confirmé de coronavirus, hospitalisé à l’EPH Mohamed-Boudiaf du chef lieu de wilaya.

Il s’agit d’une dame âgée de 70 ans. Avec ce nouveau décès, la wilaya est à sa 4e victime du coronavirus depuis la propagation de la pandémie. D’autre part, la même source fait part de l’hospitalisation de 3 nouveaux cas suspects, samedi 11 avril 2020, respectivement dans les établissements publics hospitaliers Dr Zerdani-Salah de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du chef lieu de wilaya), Slimane-Amirat de Aïn Mlila (61 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), Hamouda -Amor de Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi). Les prélèvements des patients ont été transmis à des fins d’analyses à l’annexe de l’institut Pasteur de Constantine. Enfin, le nombre de cas suspects de la wilaya s’élève jusque-là à 20 patients répartis à travers les hôpitaux de Aïn Beïda, Aïn Mlila et Aïn Fekroun, dans l’attente des résultats des analyses.

Soulagement après le démantèlement du marché de l’informel de Aïn Beïda

La population de Aïn Beïda, la plus grande agglomération de la wilaya, a affiché mercredi dernier un réel soulagement suite à l’initiative de l’opération de désinfection de la ville en cette période de propagation du Covid-19 entreprise par le chef de l’exécutif et particulièrement le démantèlement d’un marché de l’informel, qui constitue depuis des années un véritable casse-tête pour la commune. Le marché en question, localisé devant l’entrée principale d’une polyclinique, entravait le fonctionnement de cette structure médicale. Ce sont des étals de fortune de marchands de fruits et légumes et autres articles et accessoires installés depuis belle lurette par les commerçants de l’informel dans des espaces squattés qui ont fait l’objet de démantèlement par les autorités locales en présence des éléments de police de la voie publique. Des baraques de fortune ont été aussi démolies à l’occasion. Ces espaces dégageaient à la fin de la journée des odeurs nauséabondes résultant des déchets, détritus et toutes sortes d’immondices abandonnées par les marchants à proximité d’un établissement sanitaire exigeant des conditions d’hygiène strictes. Ainsi toutes les ordures et immondices jonchant les lieux en question ont fait l’objet de ramassage et l’opération de désinfection a été effectuée par les éléments de la Protection civile, les agents de nettoiement de la commune et ceux de l’Office national de l’assainissement. L’initiative a été accueillie avec enthousiasme par les riverains, d’autant plus qu’en cette période du corona ces lieux connaissent une animation particulière sans respect aucun des consignes sanitaires de distanciation sociale, de port de masque ou autres. n