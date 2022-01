Les habitants de plusieurs communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi devraient bénéficier des aides financières de l’Etat, destinées à l’encouragement de l’habitat et de la construction rurales. Ces aides, 800 au total, sont inscrites dans un programme au cours duquel les localités rurales de la wilaya ont déjà bénéficié d’un soutien financier. Elles représentent donc un nouveau quota dont bénéficieront les habitants éligibles des communes ciblées. La wilaya d’Oum El Bouaghi a bénéficié, depuis 2002, de plus de 36 000 aides financières dans le cadre de l’habitat rural donnant lieu à la réalisation de 31 530 unités à ce jour en plus de 1 097 unités en cours de réalisation. Pour rappel, toute personne physique qui réside dans la commune ou exerce une activité en milieu rural peut bénéficier de l’aide de l’Etat à l’habitat rural. Le montant de l’aide est de 1 000 000 DA, pour les dix wilayas du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi, Laghouat, Biskra, Béchar, Ouargla, El Oued, Ghardaïa et Tindouf) et de 700 000 DA pour le reste des wilayas.

Il suffit de justifier d’un revenu (du ménage) inférieur ou égal à six fois le salaire national minimum garanti (SNMG), de ne pas avoir déjà bénéficié de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public ou d’une aide de l’Etat destinée au logement, de ne pas posséder en toute propriété une construction à usage d’habitation, de n’être pas propriétaire d’un terrain à bâtir, sauf s’il est destiné au logement, et de n’avoir pas déjà bénéficié de l’attribution d’un logement du patrimoine public locatif.

