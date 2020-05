Les statistiques du Coronavirus, communiquées le 25 mai 2020 par la cellule de communication de la Direction de la santé de la wilaya d’Oum El Bouaghi, font état de 173 cas confirmés répartis ainsi à travers la wilaya : Aïn Beïda 55 cas, Aïn Fakroun 37, Dhalaa 31, Oum El Bouaghi 31, Aïn Mlila, Meskiana 3, Ksar Sbahi 2, Aïn Babouche 2, Ouled Gacem 1, Sigus 1.

D’autre part, les analyses d’un cas suspect hospitalisé à l’EPH Hamouda-Amor se sont avérées négatives. Cela étant, la wilaya comptabilise une dizaine de décès depuis l’apparition de la Covid-19. Le nombre de cas suspects à la même date était de 17 au moment où une nette progression du nombre de guérissons est enregistrée à travers la wilaya avec un total de 113 patients guéris, au grand soulagement des familles et des citoyens et d’un seul cas de réanimation. Logiquement, une amélioration de la situation est normalement attendue après l’entrée en application de la nouvelle mesure, concernant le port de masque obligatoire par les citoyens, faute de quoi ils feront l’objet de sanction en payant une amende de 10 000 DA. La mesure en question semble trouver un écho favorable auprès des citoyens lors des journées de l’Aïd ou le port de la bavette a été remarqué ainsi que le respect du confinement de 13H-07H.

La distribution de masques bat son plein

Sur le registre relatif aux mesures de prévention du Coronavirus, notamment l’obligation du port de la bavette décidées par les pouvoirs publics, la campagne nationale de distribution des masques bat son plein à travers les daïras et les communes de la wilaya. En effet, le chef de l’exécutif a présidé la veille de l’Aïd à une cérémonie de distribution de pas moins de 100 000 bavettes aux douze daiïras de la wilaya en présence des chefs de daïra et des présidents des Assemblées populaires communales.

Les milliers de bavettes feront l’objet de distribution aux citoyens avec la participation des représentants de la société civile et de mouvement associatif. Pour rappel, le coup d’envoi de la campagne nationale de distribution des bavettes a été donné le vendredi 22 mai 2020 à 11H devant le siège de la Direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi. L’opération placée sous le signe « Port de la bavette par le commerçant et le consommateur, auto-prévention-protection collective », qui a été chapeautée par le chef de l’exécutif, a enregistré la participation de la Chambre de commerce et d’industrie Sidi Rghiss, le service du Registre du commerce, l’UGCA, les Scouts musulmans algériens, des cadres de la Direction du commerce, des associations et activistes du mouvement associatif.

Au cours de cette initiative, des bavettes ont été distribuées aux commerçants et aux consommateurs pour les motiver à leur utilisation dans le cadre préventif de la propagation de la Covid-19.

L’occasion a été aussi propice pour l’affichage d’autocollants portant des conseils sur les vitrines et façades des locaux commerciaux ainsi que l’entame d’une opération de sensibilisation des commerçants. n