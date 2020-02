Poursuivant la lutte contre les réseaux criminels et de dealers écumant certains lieux, notamment urbains, les diverses unités de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent de les démanteler et de leur porter des coups durs. Dans ce contexte, les policiers de Dhalaâ (extrême est), Ksar Sbahi (nord-est) et Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya) ont effectué, du 11 au 13 février, des descentes dans des lieux jugés suspects fréquentés par des dealers et autres criminels. Pour cela, des points de contrôle des véhicules et des personnes ont été mis en place et renforcés par des patrouilles à travers les cités et quartiers des agglomérations en question. L’opération s’est soldée par l’arrestation d’un individu âgé de 41 ans, objet de

3 mandats d’arrêt pour les chefs d’inculpation « kidnapping, torture et homicide volontaire avec préméditation, constitution de groupe de malfaiteurs, vol, détention d’armes, menaces et coups et blessures volontaires ». .

D’autre part, un autre individu, 30 ans ,ayant fait l’objet de condamnation finale et recherché par la justice pour dégradation volontaire de biens d’autrui et insultes, ainsi qu’un autre âgé de 23 ans, condamné pour participation à une rixe et coups et blessures, ont aussi été neutralisés. Recherché pour dégradation de biens d’autrui, un individu âgé de 44 ans a été neutralisé aussi ainsi qu’un autre âgé de 18 ans, en possession de 5 capsules de psychotropes et un couteau. Par ailleurs, les policiers de la première Sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya sont parvenus à neutraliser 2 suspects en possession de capsules de psychotropes et plaquettes de kif. Les faits remontent au 10 février 2020, suite à l’exploitation d’informations sur un jeune âgé de 24 ans activant dans l’écoulement de psychotropes, les enquêteurs ont arrêté ce dernier. La fouille systématique du suspect a permis aux policiers de saisir 33 capsules de psychotropes et une plaquette de 2 grammes de drogue.La poursuite des investigations s’est soldée par la neutralisation de son complice âgé de 25 ans. Les 2 mis en cause ont été déférés devant le Parquet en fin de semaine pour détention de produits pharmaceutiques à effet de drogue à des fins de consommation et commercialisation. Sur un autre registre, les policiers de la Sûreté de daïra de Aïn Beïda sont parvenus le 11 février à saisir une importante quantité de boissons alcoolisées et arrêté 2 individus. C’est suite à l’exploitation d’informations crédibles ayant trait à la commercialisation de boissons alcoolisées dans son domicile, que les enquêteurs ont entrepris toutes les procédures réglementaires nécessaires à la fouille du domicile en question. L’opération s’est soldée par la saisie de pas moins de 4 103 unités de boissons alcoolisées de fabrication étrangère et locale et une boîte de comprimés, en plus de sommes d’argent des ventes et l’ arrestation de 2 individus âgés de 34 et 35 ans, dont l’un a refusé d’obtempérer ne exhibant une arme blanche face aux policiers. Les 2 mis en cause se sont avérés recherchés par la justice et ayant fait l’objet de condamnation finale à la prison ferme pour plusieurs chef d’accusation, conduite en état d’ivresse, menace de mort, état d’ébriété sur les lieux publics, coups et blessures volontaires.

Ces derniers ont été déférés devant le Parquet pour dépôt de boissons alcoolisées et commercialisation illégale. Enfin, pas moins de 693 unités de boissons alcoolisées ont été aussi saisies lors d’une descente dans un local commercial à Aïn Mlila. n

Deux découvertes macabres

Un jeune homme âgé de 28 ans s’est pendu vendredi matin à l’aide d’une corde attachée au toit d’une chambre d’une maison déserte dans la bourgade Touzeline (à l’ouest du chef-lieu de wilaya). Le cadavre a fait l’objet de transfert par les éléments de l’unité principale de la Protection civile du chef-lieu de wilaya et une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie pour élucider les circonstances exactes de ce drame qui a secoué la quiétude habituelle de la bourgade. Par ailleurs, les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de Sigus (40 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi) ont transferé en fin de semaine le corps sans vie d’une femme âgée de 58 ans vers l’EPH de Aïn Fakroun. Le corps a été retrouvé au bord d’un chemin au lieudit Ould Khaled (Sigus), présentant des plaies à la tête résultant peut-être de morsures de chiens errants, selon les services de la Protection civile. Une enquête a été déclenchée par les services compétents pour élucider les circonstances de sa mort.K. M.