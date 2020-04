L’apport pluviométrique enregistré par la wilaya a permis d’atteindre un cumul de 207 mm depuis le début de la campagne agricole (1er octobre 2019). « Chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus de la zone rouge », tels étaient les propos du Directeur des services agricoles de la wilaya d’Oum El Bouaghi en février, où l’insuffisance de la pluviométrie était criante. Elle se répartissait ainsi sur 4 mois : novembre 2019 : 05 mm, décembre 2019 : 34 mm, janvier 2020 :16 mm, février : 00 mm. Depuis, l’heure est plutôt à l’enthousiasme et l’optimisme en ce mois d’avril 2020. En effet, au cumul de 70 mm comptabilisé au mois de mars est venu s’ajouter une quantité de 20 mm durant la première quinzaine du mois d’avril, selon le premier responsable du secteur agricole de la wilaya d’Oum El Bouaghi. L’apport pluviométrique enregistré par la wilaya a permis d’atteindre un cumul de 207 mm depuis le début de la campagne agricole (1er octobre 2019). De ce fait, l’année agricole s’annonce sous de bons auspices, selon la même source. Le Directeur des services agricoles table sur des prévisions de récolte de 3,5 millions de quintaux de céréales toutes spéculations confondues. Ce sont 8 000 à 9 000 agriculteurs activant dans la céréaliculture sur un total de plus de 20 000 affiliés à la Chambre d’agriculture. Les superficies emblavées pour cette campagne agricole 2019/20 sont de l’ordre de 216 000 ha pour les céréales d’hiver, soit une augmentation d’un millier d’hectares par rapport à la campagne précédente. Enfin, il importe de rappeler que la wilaya d’Oum El Bouaghi a concrétisé, durant la campagne 2018/19 une production record de l’ordre de 3,8 millions de quintaux de céréale.

