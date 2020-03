Aucun cas suspect n’existe dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, selon le DSP, qui rassure que la moindre suspicion sera suivie immédiatement. Cela étant, le directeur de la santé, la population et la réforme hospitalière a chapeauté une réunion à laquelle ont pris part les directeurs des EPH, des EPSP au cours de laquelle la situation sanitaire vis-à-vis de la prévention du coronavirus a été passée en revue afin de parer à toute éventualité d’autant qu’une séance de travail est prévue ce lundi au ministère de la Santé. Sur le terrain, la même source fait état de la prise de toutes les mesures et dispositions nécessaires de prévention, notamment la mise en place de cellules de vigilance et de veille pour assurer la prévention et la prise en charge de toute éventualité. Même le suivi des vols concernant les éventuelles entrées des émigrés sur le territoire de la wilaya est assuré par les services de la direction de la santé, selon la même source. Cependant, sur le terrain, les bavettes demeurent introuvables au moment où les citoyens ont pris d’assaut les supérettes et autres espaces commerciaux pour s’approvisionner en denrées alimentaires et autres, d’autant plus que les spéculations les plus folles circulent sur les réseaux sociaux. Il importe de rappeler que deux cas de suspicion de coronavirus concernant deux émigrés ont été enregistrés auparavant dans la wilaya, néanmoins, les analyses de leurs prélèvements se sont avérées négatives. L’information colportée par les réseaux sociaux a semé la panique chez les familles et la population. Enfin, la majorité des citoyens semblent indifférents quant à l’application des consignes de prévention ayant trait notamment à l’hygiène des mains, aux éternuements, embrassades et autres contacts. n

