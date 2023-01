La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaoutar Krikou a présidé mardi à Oum El Bouaghi le départ d’une caravane de solidarité chargée d’aides alimentaires et de matériel médical ciblant les habitants des zones d’ombre des deux communes d’El Amiria et Bir Chouhada. La ministre a mis l’accent sur l’importante organisation des actions de solidarité, sociale et médicale, en coordination avec les cellules de proximité des zones locales, en marge de la cérémonie de départ de la caravane organisée par les deux secteurs de l’action sociale et de la santé et encadrée par des médecins généralistes et spécialistes. Mme Krikou a également insisté sur l’intérêt particulier à porter à la femme rurale et aux personnes âgées et sur la sensibilisation aux risques liés aux maladies chroniques, au cancer du sein et à la grippe saisonnière.

La ministre a également mis l’accent sur le rôle des cellules de proximité dans leur soutien à la femme productrice, notamment en matière de formation, d’accompagnement et de commercialisation, ajoutant que son département travaille à la recherche de personnes souhaitant exercer une activité productrice, surtout dans les zones reculées, en vue de les qualifier puis les orienter vers des activités conformément à la stratégie du secteur.

Mme Krikou a rappelé que le secteur de la Solidarité nationale assure surtout une action humanitaire avant d’être professionnelle, exhortant les travailleurs au sein des cellules de solidarité de proximité à faire montre d’assiduité et donner le meilleur d’eux-mêmes. La ministre a inspecté le centre de l’enfance assistée chahid Mancer-Ghediri, au chef-lieu de wilaya, avant de se rendre à la commune d’Ain Babouche où elle a visité une exposition des familles productrices bénéficiaires des programmes publics de soutien à l’emploi et activant dans les domaines de la culture des légumes secs, de l’oléiculture et de l’apiculture. La ministre poursuivra sa visite de travail dans la wilaya en se rendant à la commune d’Ain M’lila pour inspecter un atelier de production où activent des femmes au foyer, puis la maison du chahid Larbi Ben M’hidi en présence de membres de la famille révolutionnaire. n

