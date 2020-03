Conscients du danger de la propagation du virus coronavirus, désormais, les citoyens semblent prendre le taureau par les cornes pour lutter contre les pratiques illégales en cette conjoncture censée renforcer l’esprit de solidarité.

Malheureusement, les spéculateurs de tous bords ne l’entendent pas de cette oreille. De fait, les services de police, informés par des citoyens sur la présence d’individus écoulant des produits pharmaceutiques destinés à la prévention à des prix exorbitants, ont immédiatement réagi. C’est ainsi qu’ils ont effectué des descentes dans les divers lieux signalés qui se sont soldées par la neutralisation de deux individus activant dans la spéculation sur des produits pharmaceutiques, et la saisie à l’occasion de

3 160 masques médicaux, 600 gants, 168 petits flacons de désinfectants et une dizaine de gros flacons. Les mis en cause ont été déférés jeudi 19 mars 2020 devant le Parquet pour «spéculation de prix et défaut de facturation». D’autre part, les éléments de la brigade de police judiciaire de Aïn M’lila ont pu neutraliser un individu et saisir une quantité de psychotropes et de boissons alcoolisées.

Exploitant des informations concernant la présence d’un individu activant dans l’écoulement de quantités de médicaments à effet de drogue à Aïn Mlila, les policiers enquêteurs ont alors mis en place une souricière qui leur a permis l’arrestation du suspect à bord d’un bus de transport de voyageurs en possession de pas moins de 2 310 capsules diverses. Le mis en cause a été déféré devant le parquet ce mercredi 18 mars 2020. Enfin, une opération policière entamée dans les lieux considérés comme des points noirs de la ville de Aïn M’lila s’est soldée par la saisie de

1 560 unités de boissons alcoolisées dans l’un des locaux commerciaux du marché couvert de la cité 600/Logements, avons-nous appris de sources policières concordantes. n