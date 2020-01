« C’était effroyable ,tragique ,le bruit du crash était tel que j’avais cru à un séisme ,et sa violence a fait vibrer le toit et les murs de ma maison .Pis il a causé un grand trou de prés de 3 mètres de profondeur sur le lieu du drame et les occupants étaient déchiquetés « nous a affirmé ce mardi Hachemi Nacerdine ,un riverain rencontré non loin du lieu du crash de l’avion militaire. Une présence militaire renforcée est constatée de visu sur les lieux ,ou un périmètre de sécurité a été mis en place ,interdisant l’accès à toute personne ,exception faite pour les enquêteurs ,les éléments de police scientifique ,les secouristes et les ambulanciers .

Le crash du chasseur bombardier « Sukhoi 30 « appartenant à l’escadron de chasse « 121 » selon des sources concordantes , qui a eu lieu aux environs de 22h de la nuit du lundi à mardi lors d’un exercice nocturne de routine au lieu dit « Mechta Draa Tafza » à 16 kilomètres au sud du chef lieu de wilaya ,une zone rurale dépendant de la commune agro pastorale de Ain Zitoun (40 kilomètres au sud ouest d’Oum El Bouaghi),a causé la mort du pilote et de l’officier navigateur .La violence de l’accident était telle qu’en dépit de l’heure tardive de la nuit ,des riverains et nombreux citoyens d’Oum El Bouaghi et des environs n’ont pas hésité à se rendre juste aprés sur les lieux de l’accident et constaté de visu les dégâts.

L’avion aurait décollé de la base aérienne de Bir Rogaa dépendant de la commune de Berriche (40 kilomètres au nord est d’Oum El Bouaghi)Enfin ce crash qui a secoué la quiétude habituelle de cette zone rurale de « Mechta Draa Tafza » constitue ,faut il le rappeler le 3e du genre ayant eu lieu à Oum El Bouaghi ,après celui du Mig 29 et de l’Hercule « C130 » (qui avait fait 77 morts et 1 blessé en 2014),selon les mêmes sources .La zone agricole sud du chef lieu de wilaya demeure le lieu d’exercice et d’entrainement des pilotes de la base aérienne d’Oum ElBouaghi.