Les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont concrétisé près de 300 activités diverses de sensibilisation durant l’année écoulée.

Ces derniers ont ainsi effectué un total de 118 opérations de sensibilisation sur les méfaits de la toxicomanie, ciblant particulièrement la masse juvénile et les scolaires. Face à l’influence de la cybercriminalité et la mauvaise et l’abus d’utilisation de la technologie à des fins de porter atteinte aux mœurs, à la famille, à la dignité et autres, les mêmes services ont organisé 42 activités de sensibilisation ciblant surtout la mauvaise utilisation du Net. Conscients de l’indifférence affichée quant à la dénonciation d’actes de vol, agressions et autres par les témoins, en dépit parfois de la gravité des situations, les mêmes services ont chapeauté 23 activités de sensibilisation sur l’impact d’informer sur les actes en question en temps opportun pour atténuer la gravité, voire sauver des vies. Le terrorisme routier, au demeurant l’une des préoccupations majeures des mêmes services, car ôtant la vie à des innocents, n’est pas en reste. Dans ce sillage, 68 opérations de sensibilisation sur la sécurité routière ont été animées par les mêmes services. Ciblant surtout les jeunes, ces dernières ont plutôt concerné les conseils ayant trait au respect du code de la route. La protection de l’environnement et le cadre de vie, la violence dans les stades, en milieu scolaire ont été aussi mises en relief dans la quinzaine d’opérations de sensibilisation ayant ciblé particulièrement les scolaires et les jeunes. Pour rappel, ils sont au total pas moins de 10 667 élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle à avoir bénéficié des opérations de sensibilisation abritées dans les divers établissements du secteur éducatif et de la formation professionnelle. n