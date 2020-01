Le Parquet près le tribunal de Chéraga a ouvert vendredi «une enquête approfondie sur les circonstances» de l’affaire du policier ayant blessé un citoyen par arme à feu à Ouled Fayet (Alger), indique un communiqué du Parquet, assurant que «la victime a été transférée immédiatement à l’hôpital et que son état de santé est bon et stable» . «Le Parquet de la République près le tribunal de Chéraga informe l’opinion publique, conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale qu’après avoir pris connaissance de la blessure d’un citoyen par une arme à feu lors d’une poursuite d’un véhicule au bord duquel se trouvaient trois individus jusqu’à Ouled Fayet, la victime a été touchée à l’épaule par balle après que l’un des éléments de la police eut fait usage de son arme à feu», précise le communiqué. «La victime a été transférée immédiatement à l’hôpital et son état de santé est bon et stable», ajoute la même source. «Le Parquet, après avoir été sur les lieux pour constater les faits, s’est déplacé à l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé de la victime et a ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l’affaire», conclut le communiqué.

Articles similaires