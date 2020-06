Malgré le confinement partiel et l’épidémie qui s’est propagée spectaculairement en quelques jours, ils étaient des centaines dans la rue à crier haut et fort leur colère et leur désarroi face aux déplorables conditions dans lesquelles ils vivent. La situation, selon eux, est tout simplement insupportable.

Après plusieurs protestations enregistrées un peu partout dans le Grand-Sud la semaine dernière, la ville d’Ouargla a été marquée, hier dimanche, par une grande marche populaire pacifique, annonçant le début d’une nouvelle phase de protestations sociales.

Les habitants du quartier Mekhadma, un des plus populaires, ont sillonné le centre-ville d’Ouargla pour dénoncer la marginalisation et les conditions dégradantes et flagrantes du milieu et de l’environnement dans lesquelles ils vivent. Ils se sont rassemblés d’abord au niveau du rond-point de la cité 400/Logements/Mekhadma vers 08 heures, avant de parcourir la Route nationale 49 jusqu’au siège de la wilaya d’Ouargla où ils ont marqué un immense sit-in.



Munis de banderoles et de pancartes, les manifestants ont scandé tout le long de la marche des slogans critiquant la gestion des autorités locales, les «mensonges» des responsables et l’anarchie qui règne. On pouvait également lire sur les banderoles : «Nos revendications sont sociales et pour le développement et ne sont pas politiques», «La cohabitation avec le corona est mieux que la situation actuelle», «Mekhadma en réanimation, le développement en suspens» et beaucoup d’autres messages contre les autorités locales, notamment les représentants des Assemblés populaires communales et de wilaya, ainsi que le groupe Cosider.

L’état défectueux des voiries et la défaillance des systèmes d’assainissement sont à l’origine de la colère des habitants d’Ouargla, contraints de vivre avec les odeurs nauséabondes provenant des eaux usées qui envahissent les rues et les poussières soulevées par chaque coup de vent ou passage d’un véhicule sur une chaussée dévêtue et forée de partout. Dans ce quartier, un décor digne d’un lieu ravagé, s’offre à vous après dégradation totale du tissu routier suite aux chantiers de réalisation des systèmes d’assainissement, installés anarchiquement et dangereusement un peu partout par le Groupe Cosider, chargé de la réalisation du projet. Le quartier Mekhadma, qui mène vers les deux localités de Sidi-Amrane et Bouameur, souffre depuis plus de trois ans d’une dégradation dangereuse des voiries et venelles à cause des travaux abandonnés ou inachevés de cette entreprise rendant l’accès ou le passage par ces lieux quasi impossibles. Vivant dans les mêmes circonstances, les habitants de Sidi Amrane, Bouameur et d’autres quartiers ont participé à cette manifestation.

En effet, les routes sont tellement impraticables, qu’il est impossible de les emprunter. «On ne représente aucun parti politique et personne ne nous représente politiquement, c’est la souffrance qu’on endure qui nous a fait sortir», lance l’un d’eux, la cinquantaine. «On en a marre de ces conditions de misère. Est-il normal d’évoquer le problème de chaussée et d’assainissement en 2020 ? Trop c’est trop !», s’indigne un autre. Pour Samir, un quinquagénaire et père de famille, la situation est grave : «On est étouffé par la poussière provenant des chaussées non revêtues et décapées et les odeurs nauséabondes des eaux usées qui envahissent nos quartiers tout le long de l’année. Il faut que cela change.» «Nos enfants souffrent d’asthme et d’allergie sans parler des difficultés et des risques à affronter pour se rendre en ville sans oublier la sécurité des automobilistes qui s’en trouve affectée», se désole un autre. La même image dans les autres quartiers, à savoir Boughoufala, Belabes, Bamendil et Chorfa.

Le même jour et à 160 km du chef-lieu de wilaya d’Ouargla, les habitants de la cité d’El Emir-Abdelkader, commune d’El-Argoub (Touggourt), sont sortis dans la rue pour protester contre la coupure d’eau en pleine saison de chaleur. Les habitants ont bloqué la Route nationale 3 qui relie le Sud-Est au Nord.