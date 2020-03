Le guichet mobile des Caisses nationales d’assurances sociales des salariés et non-salariés (CNAS-CASNOS) a été lancé à travers la wilaya de Ouargla, pour rapprocher ces organismes des assurés sociaux, a-t-on appris hier mardi du directeur de l’agence CNAS-Ouargla.

Lancée lundi dans la commune de Hassi-Benabdallah, l’opération vise à rapprocher davantage les prestations de ces caisses de leurs affiliés et à améliorer à la fois leur prise en charge et la qualité du service public, a précisé Abdelkader Hayek. Le guichet mobile assurera l’ensemble des prestations offertes par les deux caisses d’assurances sociales, telles que la réception des dossiers d’immatriculation des employeurs, l’immatriculation des salariés, les déclarations, le paiement électronique des cotisations, la télé-déclaration, la délivrance de l’attestation d’affiliation, le dépôt des recours et autres, a-t-il expliqué.

Les assurés affiliés à ces caisses pourront aussi y obtenir le mot de passe d’accès à «l’espace El-Hanaa» et déposer leur demande Carte-Chifa ou l’actualisation de cette dernière, selon M. Hayek, qui souligne que le but de l’initiative est d’offrir un canal de communication direct avec les employeurs et assurés où ils pourront aussi trouver les informations et réponses à leurs interrogations sur les différentes prestations sociales. Le guichet mobile, qui devra se déplacer à travers la wilaya, notamment dans les zones enclavées dépourvues de représentations des organismes précités, a été doté de moyens humains (encadrement notamment) et matériels informatiques pour l’accomplissement de sa mission dans de bonnes conditions, a assuré le responsable. L’agence CNAS-Ouargla recense plus de 494.000 assurés sociaux, entre affiliés actifs et retraités et personnes aux besoins spécifiques bénéficiant du filet social et de l’indemnité forfaitaire, répartis sur 19 structures, dont six (6) centres de paiement dans les communes de Ouargla, Touggourt et Hassi-Messaoud (deux chacune). n

