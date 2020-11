Le Directeur régional de Haoud Berkaoui, wilaya d’Ouargla, est décédé lundi 9 novembre à la suite de complications dues à une infection par le virus de la Covid-19. Sonatrach lui a rendu hommage sur sa page facebook. Le défunt, âgé de 57 ans, est natif de M’sila. Il est ingénieur d’Etat en chimie industrielle, de l’Institut national des hydrocarbures et de chimie de Boumerdès, session 1988. Il a rejoint la Sonatrach la même année et a occupé un poste au niveau de la division de production d’In Aménas. Il a également occupé plusieurs postes à la Sonatrach et a été chef de service du traitement de la corrosion de 2003 à 2010, puis responsable des opérations de 2010 jusqu’à 2015. Depuis, il a occupé le poste de Directeur régional de HBK, jusqu’à son décès.G. C.

