Pas moins de 50 quintaux et 75 kg de denrées alimentaires ont été saisies, jeudi dans la wilaya d’Ouargla, indique un communiqué

de la sûreté de wilaya, daté du 27 mars 2020. Les services de la sûreté urbaine extérieure, ont arrêté, jeudi au niveau du quartier

populaire ‘’Rouissat’’, deux commençants qui, selon le communiqué, monopolisaient, illégalement des marchandises consommables non-étiquetées, de sources inconnues et périmés, et cela à des fins spéculatives.

Selon les données de la sûreté, 50 quintaux et 75 kg de denrées alimentaires ont été saisies lors de cette opération dont 2290 kg de farine de différents types, 1416 kg de cacahuètes, 200 kg de blé dur, 750 kg légumes secs, 262 kg de lait, 118 kg tomates de conserve (différentes marques et poids) et 42 kg de pates.

Cette affaire a été déclenchée suite a des informations parvenues aux services de la sûreté, selon lesquelles deux personnes stockent des produits alimentaires dans un dépôt à Rouissat. Après avoir obtenu l’autorisation du procureur de la république, les agents de la police ont procédé a une fouille des lieux, ce qui leur a permis la découverte et la saisie de la marchandise.

Cette opération entre dans le cadre du contrôle et de la lutte contre le phénomène de monopole sur les denrées alimentaires de première consommation, suivant un plan de sécurité, mis en place pour lutter contre les différents types de spéculation sur les produits consommables , notamment les produits alimentaires, à travers un resserrement des opérations de contrôle sur les différents lieux de vente de ces produits , en gros ou au détail.

Articles similaires