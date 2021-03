De Ouargla, Ghellab Chahinez

Le coordinateur de la délégation de wilaya d’Ouargla de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Chemsa, a fait état jeudi, à travers la radio locale, du retrait de près de 33 formulaires relatives à la déclaration de candidature aux élections législatives du 12 juin prochain et signatures par les partis et indépendants.

Il s’agit, selon lui, de 26 partis politiques (représentation de wilaya) et de 7 listes indépendantes. «Jusqu’au 24 mars 2021, pas moins de 33 formulaires de candidatures et de signatures ont été retirés dans la wilaya d’Ouargla.», a-t-il déclaré.

Ali Chemsi a ajouté que, durant la période de révision exceptionnelle des listes électorales, qui s’est déroulée du 16 au 23 mars 2021 en vue des législatives du 12 juin prochain, les commissions communales de révision des listes électorales, ont traité près de 3 468 dossiers, et de nouvelles inscriptions ou radiations.

A la clôture de la révision des listes électorales, la commission chargée de l’opération au niveau local a comptabilisé pas moins de 197 499 électeurs contre 194 000 dans l’ancien bilan, a ajouté ce dernier.

A rappeler que la wilaya d’Ouargla, après le dernier découpage administratif, est constituée de 8 communes dont la région pétrolière et frontalière El-Borma, 21 communes avant découpage. La liste des communes a été définie dans l’article 34 de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, relative à la wilaya, publiée dans le Journal Officiel 22 du

25 mars 2021.

