Dimanche 21 juin, des marches et des sit-in ont été enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla. Exclusion sociale et précarité des conditions de vie sont les principaux facteurs de ces manifestations.

Après la grande marche populaire des habitants du quartier de Mekhadma, organisée le 14 juin, le wali d’Ouargla, M. Aboubakr Essedik Boucetta, a immédiatement mis en œuvre un ensemble de mesures dans lesquelles il tente d’apaiser la tension. Cependant, les habitants refusent tout dialogue avec les autorités locales et exigent une enquête relative aux projets d’installation et de réhabilitation des réseaux d’assainissement, accordés à l’entreprise de canalisation Cosider, qui selon eux, ont semé la pagaille à travers la ville et rendu leur vie impossible. Les principales revendications se focalisent sur deux points essentiels, à savoir l’ouverture d’une enquête dans les projets de Cosider et l’accélération du rythme des travaux au niveau de ce quartier.

Ce deuxième mouvement, un peu moins soutenu, survient le lendemain de la publication du communiqué de la wilaya, comportant les mesures prises par le wali d’Ouargla, en réponse aux revendications des habitants du quartier Mekhadma, qui ont organisé une grande marche, la semaine dernière à travers laquelle ils ont dénoncé les conditions dégradantes dans lesquelles ils vivent, notamment l’état désastreux des routes et l’écoulement des eaux usées provenant du réseau d’assainissement dont les travaux n’ont toujours pas été achevés et ce depuis plus de trois ans. Lors de la réunion nocturne avec les organisateurs de la manifestation qui a lieu à hay Saidate (quartier Mekhadma), la veille de la marche, les organisateurs se sont mis d’accord sur le slogan caractérisant ce deuxième mouvement de protestation : «La continuité, la continuité, tahiya mekhadma, tahiya mekhadma». Ils revendiquent l’ouverture d’une enquête relative aux projets de développements prévus dans le quartier. Ils réclament également des grands projets pour sortir le quartier de la précarité et affirment que les protestations vont se poursuivirent jusqu’à satisfaction de toutes les revendications.

Les habitants, qui ne semblent pas entièrement convaincus, ont organisé, une nouvelle marche de protestation pacifique pour exprimer cette fois, leur rejet des mesures décrétées par le wali et leur refus du dialogue en réclamant encore l’ouverture d’une enquête dans les projets mal et non achevés laissant tout un quartier dans un état de désastre.

Selon le communiqué du wali d’Ouargla, le projet d’assainissement destiné à la wilaya d’Ouargla, relevant du ministère des Ressources en eau, est représenté par l’Office national de l’assainissement, est en cours. Les travaux restants concernent le tronçon reliant le quartier Mekhadma-Sidi Amrane, et vont être finalisés au plus tard mardi prochain. Si le projet n’est pas remis totalement, l’entreprise de réalisation peut soulever des réserves selon la demande de toutes les parties, précise le communiqué. Les travaux sont suivis par l’organisme national de Contrôle technique de la construction hydraulique, selon le même document.

Des instructions ont été aussi données pour la réhabilitation et la maintenance du réseau d’assainissement avec goudronnage des routes concernées par l’ONA ainsi que le contrôle des installations d’évacuation. Le wali a également chargé l’établissement de l’ADE (l’Algérienne des eaux) de s’assurer de l’inexistence de pannes dans les canaux d’eau potable pour éviter, selon lui, les interventions aléatoires. Toutes ces précautions ont été convenues et mentionnés dans un procès-verbal signé et remis aux services de la commune et cela avant le lancement des travaux de goudronnage. D’autres mesures concernant l’éclairage public, la santé, la jeunesse et les sports, les aires de jeux pour enfants, l’eau potable, les lotissements sociaux, les structures sportives et la baptisation des structures ont été également prises.

Cette fois, et contrairement à la dernière manifestation, les slogans habituels du Hirak ont résonné tout au long de la marche pacifique et minutieusement organisée, comme «Klitou lebled ya sarakine», «Sarakine, sarakine, wa kolou wataniine», «Dégage, dégage» et d’autres encore. Au même moment, les habitants de la localité de Bour El-Haicha, une agglomération limitrophe (périphérie d’Ouargla), ont organisé un sit-in pour dénoncer la marginalisation et la discrimination dont ils se disent victimes en matière d’emploi et de développement.

Les manifestants ont également scandé des slogans de soutien aux habitants de la localité frontalière Tin Zaouatine (550 km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya Tamanrasset), qui connaît depuis une semaine des protestations dénonçant les conditions précaires et désolantes dans lesquelles ils vivent.