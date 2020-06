Parmi les neuf jeunes chômeurs et activistes, arrêtés lundi matin lors d’un mouvement de protestation, organisé devant le siège de la Wilaya d’Ouargla, sept d’entre eux ont été libérés après avoir été condamnés, par le Tribunal d’Ouargla, hier après-midi à une amende pour attroupement non autorisé. Les deux autres ont écopé de deux mois de prison ferme.

Parmi les manifestants arrêtés, l’activiste Kamel Bachoule (quartier de Soukra), Omar Ben-Slimane (commune de N’goussa), Ameur Bakiret (commune de Rouissat) et des jeunes activistes de Aïn Beïda et de la commune d’Ouargla.

Des membres de l’Association nationale pour la défense des droits et la promotion de l’emploi (ANDDPE), des jeunes activistes et solidaires ont poussé un soupir de soulagement lorsque le Tribunal d’Ouargla a rendu le verdict. Durant le procès, et sous une chaleur de plomb, des dizaines de personnes se sont rassemblées en face du Tribunal, en plein centre-ville d’Ouargla pour soutenir les détenus et appelant à leur libération.

Benhaniche Mabrouk, secrétaire de wilaya de l’ANDDPE, a dénoncé lundi l’arrestation des manifestants dont des membres de l’association, lors du sit-in, tenu devant le siège de la Wilaya. Les protestataires ont appelé à l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière, entre autres, sur les dépassements et les manipulations dans les procédures de recrutement dans les sociétés et entreprises pétrolières, implantées sur le territoire de la wilaya. Les demandeurs d’emploi du Sud ont toujours dénoncé des pratiques qu’ils qualifient de discriminatoires, qui visent, selon eux, à marginaliser les jeunes de la région et les priver d’emploi.

Ces demandeurs d’emploi, dont des jeunes universitaires, activistes et intellectuels, mènent, depuis 15 semaines, des sit-in non-stop sous la chaleur et dans des mauvaises conditions climatiques, sans que les autorités locales daignent prêter l’oreille à leurs revendications. Les jeunes manifestants affirment que les protestations vont se poursuivre jusqu’à ce que les choses changent. <

