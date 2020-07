Plus de 155 infractions aux règles du confinement, ont été enregistrées durant les dernières 24 heures par la sûreté de la wilaya d’Ouargla, indique-t-on dans un communiqué.

La sureté de wilaya d’Ouargla fait état de 25 véhicules et deux motocyclettes qui ont été mis en fourrière durant les dernières 24 heures, selon un communiqué de la direction de la sureté de wilaya qui nous est parvenu ce jeudi. Outre, 53 personnes font objet de poursuites judiciaires.

Les services de la sureté ont procédés également, à la fermeture de quatre (4) locaux et ont enregistrés pas moins de 23 infractions, relatives au non-respect des mesures de protection et de distanciation sociale, 21 infractions liées au non respect et non affichage des notes rappelant les mesures de protection dans les endroits accueillant du public. Ainsi que 8 infractions relatives au non respect d’hygiène et de stérilisation des locaux. 19 personnes ont été également consignées pour non port du masque, lors de cette même période, selon les données révélées.

Ces chiffres ne sont rien devant l’ampleur des violations et infractions enregistrés en la matière. Des fêtes et des cérémonies organisées dans l’ombre, des rues au niveau des localités rurales et quartiers populaires pleins ou des milliers de personnes veillent parfois jusqu’à une heure tardive de la nuit ce qui risque d’alourdir d’avantage le bilan des contaminés, les jours a venir.

Les services de sécurité de la wilaya d’Ouargla, appellent tous les citoyens et citoyennes ainsi que les commerçants a travers le territoire de la wilaya, a respecter les mesures de protection imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et de contribuer à la sensibilisation et au respect des mesures préventives de précaution, en mettant à leur disposition les numéros verts 1548, le 104 et la ligne de police d’urgence 17.