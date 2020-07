Rongé par l’inquiétude après la disparition de sa fille, Houcine Abaz a lancé un appel pour retrouver sa fille adolescente, disparue depuis près de deux mois. La détresse d’un père sans nouvelles de sa fille adolescente suscite l’émoi sur les réseaux sociaux et a déclenché une grande mobilisation citoyenne. Dans une vidéo, postée dimanche soir, ce père a lancé un cri de détresse suite à la disparition inquiétante de sa fille aînée. Ses larmes ont ému les internautes. « Je n’ai qu’elle ! Ces deux autres petites sœurs sont malades, elle est notre seul espoir » Ce sont les mots qui ont fait vibrer l’espace bleu et ont fait réagir la population qui s’est mobilisée pour retrouver l’adolescente. Les internautes commencent déjà à s’organiser afin de lancer des opérations de recherche sur le terrain. Zahrat El-Oula, âgée de 16 ans, n’a donné aucun signe de vie depuis le 1er juin 2020. Elle est sortie de la maison des grands-parents, située dans le quartier populaire de Beni Thour, où elle séjournait pour réviser en vue de l’examen du bac chez ses camarades. De nombreuses théories ont circulé sur la disparition de l’adolescente. Le père, dans la vidéo, s’adresse aux éventuelles personnes qui l’auraient enlevée et aussi à sa fille lui demandant de revenir. La piste d’une fugue volontaire est pour le moment privilégiée, tout en ne sous-estimant pas un kidnapping.

