Durant l’année 2020, pas moins de 538 affaires de cybercriminalité ont été traitées contre 401 affaires en 2019 à Ouargla. Les délits d’insultes, d’injures et de menaces via internet ont été les plus nombreux.

Selon les données révélées par la Sûreté de wilaya, les délits d’insultes, d’injures et de menaces sur le web ont remarquablement augmenté en 2020 par rapport à 2019. Pas moins de 199 affaires ont été traitées durant l’année précédente alors qu’on a 175 dossiers durant l’année d’avant.

Les atteintes à la vie privée des personnes ont également connu une hausse avec 186 affaires traitées l’année dernière contre 135 en 2019. Selon la même source, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ont aussi marqué une hausse durant l’an 2020.

Tous ces chiffres ont été communiqués à l’occasion du 5 février, Journée mondiale pour un internet plus sûr ou «Safer Internet Day». Une opportunité pour mettre l’accent sur les risques et menaces qui pèsent sur le jeune public et l’obligation de l’accompagner afin de lui permettre de naviguer en toute sécurité dans le cyber espace.

