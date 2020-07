Le blogueur Ameur Kerache, en détention préventive, a comparu lundi matin devant la Cour d’Ouargla. Il sera jugé le 14 août prochain.

Devant l’entrée, des dizaines de personnes se sont rassemblées sous la chaleur pour soutenir le détenu et appeler à sa libération. Depuis son arrestation, plusieurs rassemblements ont eu lieu devant le Tribunal et le siège de la 4e Sûreté urbaine (Mekhadma), avant que ce dernier ne soit transféré à la Cour.

Ce blogueur de 30 ans est militant du mouvement de protestations sociales à Ouargla et dans le Grand-Sud. Arrêté, rappelons-le, le 1er juillet dernier après les manifestations des habitants de son quartier Mekhadma, il fait l’objet d’une enquête depuis. Selon certaines sources, ce dernier est poursuivi pour ses publications critiquant la politique de marginalisation contre les populations du Sud. Selon d’autres, Kerache est poursuivi pour son dernier post sur Facebook concernant le terroriste Abdessalem Tarmoune.

Dans un entretien, un peu avant son arrestation, le blogueur a affirmé la spontanéité de son militantisme. Il a été l’un des premiers militants du Hirak avant de se retirer du mouvement au bout du 3e vendredi quand il a vu qu’il a été instrumentalisé et détourné de sa vocation.

Son cheval de bataille : dénoncer ce qu’il considère comme une hogra des gens du Sud, ainsi que les conditions dans lesquelles vivent les habitants.

Articles similaires