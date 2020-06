Les cadres du secteur de la santé de la wilaya d’Ouargla ont qualifié la situation d’extrêmement grave après l’augmentation spectaculaire des cas contaminés au Covid-19 à travers la wilaya atteignant 385, enregistrés depuis le début de l’épidémie. Pas moins de 26 cas ont été enregistrés hier et 1 décès, selon le dernier bilan officiel.

Pour le personnel soignant, le nombre est plus élevé et dépasse largement les chiffres déclarés. Les chiffres comptés concernent ceux qui ont été dépisté par PCR et non pas les dépistés par scanner. Selon des médecins, l’hôpital Mohamed-Boudiaf est complètement saturé. « Avec 4 lits seulement de réanimation, on doit faire un tri pour ne prendre que les cas hyper graves. Malheureusement, on n’a pas le choix », nous révèle un médecin exerçant au service Covid.

Les médecins de l’EPH d’Ouargla et de Touggourt ont lancé un appel de soutien à tous les médecins et paramédicaux, privés ou à la retraite afin de leur venir en aide après la contamination d’un grand nombre du staff médical traitant dont le spécialiste de réanimation au service Covid à l’EPH d’Ouargla.

Devant le non-respect des consignes de protection, enregistré dans la rue et par un grand nombre de commerçants, les cas vont doubler et la wilaya se dirige vers une situation compliquée qui peut échapper à tout contrôle. n

