Les travaux du projet de centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux de la ville nouvelle de Hassi-Messaoud vont être lancés au premier trimestre de 2020, a-t-on appris de la Direction de l’Action sociale de la wilaya de Ouargla. Une enveloppe de 100 millions DA est consacrée à la réalisation de ce projet devant être réceptionné dans un délai de 24 mois. L’établissement d’une capacité de 120 places accueillera les enfants autistes, ceux souffrant du syndrome de Down et les déficients mentaux, âgés entre 3 et 18 ans, et leur assurera une prise en charge psychopédagogique et œuvrera à l’épanouissement de leurs potentiels et talents pour une insertion future dans la vie professionnelle, a-t-on souligné. Le secteur de l’Action sociale recense dans la wilaya d Ouargla 13.397 détenteurs d’une carte, de différentes catégories d’handicap, bénéficiant d’une aide sociale de l’Etat, ainsi que 2.542 personnes aux besoins spécifiques auxquels est versée une allocation forfaitaire de solidarité.

