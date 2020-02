La réclusion à perpétuité a été prononcée dimanche par le tribunal criminel de Ouargla à l’encontre des nommés H.B (53 ans) et S.B (39 ans) pour détention, transport et commercialisation illicite de drogues dans le cadre d’une bande criminelle organisée. Une sentence de dix (10) ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un (1) million DA a été également prononcée pour chacun des mis en cause répondant aux initiales de S.D (47 ans), M.M (43 ans) et F.S (40 ans), poursuivis pour détention et commercialisation illicite de drogues dans le cadre d’une bande criminelle organisée. Le nommé F.D (40 ans) a été acquitté par la même juridiction dans le cadre de la même affaire. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au 20 mai 2018, lorsque les services de la gendarmerie nationale ont arrêté, lors d’un barrage dressé au niveau de la localité de Bir-Naâm (Biskra), un véhicule conduit par le nommé S.D, accompagné de son frère F.D, à bord duquel a été découverte une quantité de 9,54 kg de résine de cannabis, dissimulée soigneusement dans une cachette aménagée. Les mêmes services ont mis la main, la journée suivante, sur une quantité de 9,4 grammes de cocaïne à bord d’un véhicule abandonné au centre-ville de Biskra par les nommés M.M et S.S, ayant pris la fuite. Les investigations menées par les mêmes services, et appuyées par les aveux de S.D, ont révélé que les quatre mis en cause arrêtés appartiennent à un réseau chargé du transport de drogues à partir d’Alger pour l’écoulement dans d’autres régions du pays. Le ministère public a requis dans cette affaire, la réclusion à perpétuité pour les quatre mis en cause. n

